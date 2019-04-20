ليبيا.. مشاورات إقليمية ودولية لإنهاء القتال

أعلنت الخارجية التّونسية أن العمل جارٍ لتحضير اجتماع يضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وأشارت الخارجية التونسية في بيان لها مساء الجمعة إلى أن الوزير خميس الجهيناوي، يجري اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في طرابلس.

إلى ذلك، أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والايطالي في روما أن بلديهما يعملان على مبادرات حول ليبيا، معتبرين أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي يمكن أن تصبح "خطرة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة إن "الأزمة يمكن أن تصبح خطرة" لأن "عناصر التدهور موجودة". وأضاف أنه "لن يكون هناك تقدم في ليبيا من دون اتفاق فرنسي إيطالي راسخ".

أما على الصعيد الميداني، فقد أفادت مصادر الحدث بأن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، تقدم بمعارك طريق المطار والسواني نحو مناطق وسط العاصمة طرابلس.

وأتى هذا التقدم بعد قصف جوي منذ يوم الخميس استهدف التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالمنطقة، في إطار معركة لتحرير العاصمة من التنظيمات المتطرفة.