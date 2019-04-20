مجموعة "حراك طرابلس" تعلن ولاءها للجيش الليبي

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "حراك طرابلس" قبل أيام قليلة أنها ستدعم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وأن لديها قيادات في قلب طرابلس تنتظر ساعة الصفر لبدء عملياتها بتنسيق كامل مع القيادة العسكرية للجيش التي تخوض معارك لاستعادة العاصمة الليبية.

وكشفت المجموعة عن تشكيل غرفة عمليات، تحت اسم "لجنة الترتيبات الأمنية بين طرابلس والقوات المسلحة"، مكونة من عناصر وقيادات من الشباب، تتواصل مع الجيش الوطني بشكل مباشر.

كما أشارت إلى وجود الكثير من أعضائها داخل طرابلس وأنهم في انتظار ساعة الصفر لفرض السيطرة الكاملة على العاصمة الليبية.

إلى ذلك، أكدت مصادر من داخل العاصمة طرابلس أنه في حال تمكنت مجموعة "حراك طرابلس" من إطلاق عملياتها العسكرية الداعمة للجيش الوطني، فهذا يعني أن إحكام قوات حكومة الوفاق قبضتها على السكان بقوة السلاح قد يتهاوى سريعا.

يشار الى أن هناك غضبا عارما يتملّك سكان طرابلس بشأن الانتهاكات التي تشنها قوات موالية لحكومة الوفاق بحق المدنيين.