قضاء الجزائر يستجوب أحد المرشحين لخلافة بوتفليقة

استمع القضاء الجزائري الإثنين لمدير الشرطة السابق، الجنرال عبدالغاني هامل، في قضايا فساد متصلة باستغلال النفوذ.

وكان هامل يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لكنه أقيل قبل عشرة أشهر، بسبب ورود اسمه في قضية "كمال البوشي" التي تورط فيها آنذاك سائقه الشخصي. فقد أقال بوتفليقة في 26 يونيو/حزيران 2018 اللواء عبد الغني هامل الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010.

إلى ذلك، ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال مثل اليوم أيضاً أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.

كما استدعى القضاء أيضا كلا من الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحیى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.