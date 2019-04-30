برلمان ليبيا إلى شباب طرابلس: أنتم بين متطرفين

وجهت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي نداء للشباب المسلحين من سكان العاصمة طرابلس بترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم وأهلهم منبهة إياهم من تغلغل العديد من التنظيمات الإرهابية بين صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق، على حد تعبير اللجنة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الليبي أن الاستقرار يسود أغلب مناطق ليبيا بفضل ما وصفته بـ "تضحيات" الجيش الوطني من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي والوسط والجنوب.

غير أنها أضافت أن الوضع في طرابلس بات يشكل خطراً على حياة الشباب المحاطين بمتطرفين لا يعرف سوء فعلهم، مشددة على أنهم سبب كل الكوارث التي لحقت بليبيا، وفق ما ذكرته في بيانها.