نائب ليبي: استنجاد الإخوان بتركيا دليل قرب نهايتهم

صوّت مجلس النواب الليبي بـ 70 نائباً على حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها تنظيماً إرهابياً.

من جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، إن استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بدولة تركيا للتدخل العسكري في ليبيا، يدل على قرب نهاية مشروعهم.

وتابع الجروشي أن الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي اسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوَّت بالأغلبية على اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية مع تجريمها وحظر عملها في ليبيا.

وناقش التصويت الذي جرى خلال جلسة حضرها رئيس المجلس، عقيلة صالح ونائبه آخر التطورات في ليبيا، لاسيما معركة طرابلس.

إلى جانب تشكيل لجنة لبحث فصل أعضاء مجلس النواب الذين تغيبوا عن الجلسات.

كما نظر المجلس في عقد عدد من النواب جلسات منفصلة في العاصمة طرابلس، حيث اعتبر نواب الخطوة بـ"أنها تمهيد لانقلاب على السلطة وشق البيت الداخلي".

وقرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لبحث موضوع "السيطرة على إيرادات النفط من خلال الشركات الخاضعة للحكومة المؤقتة".