مجلس النواب الليبي: رئيس البرلمان يزور روسيا قريباً

قال نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح سيزور روسيا قريبا، موضحا في تصريحات خاصة أنهم مع أي جهد دولي لاستئناف العملية السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الليبي أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة لمحاربة الجيش الليبي، مشيرا إلى أن القبائل الليبية والدول الصديقة ستصد أي هجوم للمرتزقة ومن وصفهم بالغزاة الأتراك ضد الجيش الليبي.

وقبل ذلك، التقى قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، وبحث اللقاءُ سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة الليبية، وفقا للثوابت القاضية برفض العدوان الخارجي.

وميدانيا، قصف طيران الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، مواقع لميليشيات الوفاق في صحراء الشويرف.

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واستهدفت الغارات الجوية للجيش الليبي آليات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لتشكيلات الوفاق بالقرب من مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

ومن جهتها، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الدعوة إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

وفي لقاء جمعها برئيس حكومة الوفاق فايز السراج ناقشت وليامز قضية المقابر الجماعية في ترهونة ومسألة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت في منازل المدنيين جنوب طرابلس.