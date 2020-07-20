لماذا أتت القبائل الليبية إلى مصر بزيارة سريعة؟

أفادت مصادر "الحدث"، الاثنين، بأن هدف القبائل الليبية من زيارة مصر أنها تريد أولا توحيد الصفوف بين شيوخ القبائل الليبية بشكل كامل وإزالة أي خلافات بين القبائل.

موضوع يهمك شارك الشيخ حافظ خطاب، أحد حكماء قبيلة "المنفة" الليبية، وحفيد شيخ المجاهدين عمر المختار، الخميس الماضي، في لقاء الرئيس... حفيد عمر المختار: سنطرد الأتراك المستعمرين من ليبيا الحدث

وثانيا العمل على وضع تصور كامل تعمل عليه القبائل والمشايخ الليبية لدعم المؤسسة العسكرية الليبية، على أن يكون هناك ممثلون عن القبائل والشيوخ الليبية خلال المرحلة المقبلة، مهمتها تمثيل الليبيين في المحافل الدولية وشرح وجهة النظر الليبية. وكذلك ضرورة إزالة أي احتقان أو خلاف بشأن الأسماء أو الأشخاص الذين يكونون ممثلين عن مشايخ القبائل.

السيسي: جيشنا رشيد

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أكد، الخميس، أن مصر في حال تدخلت في ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيراً إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشدداً على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، الخميس، إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا ولكنه رشيد، والقاهرة تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، مشيراً إلى عدم امتلاك أطراف النزاع لإرادة اتخاذ القرار السياسي، بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها، مشيراً إلى أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها.

يشار إلى أن وفداً من شيوخ وأعيان ليبيا، كان غادر، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة وأجرى لقاءات مع مسؤولين مصريين لإعلان دعم الشعب الليبي للتدخل المصري في ليبيا وصد العدوان التركي.