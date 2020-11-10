تزامناً مع حوار تونس.. جولة جديدة للجنة العسكرية المشتركة بسرت

تزامنا مع حوار تونس الليبي، تم الإعلان عن جولة جديدة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة (5 + 5) ستعقد الجولة السادسة من المحادثات خلال الفترة بين العاشر والثالث عشر من نوفمبر، وذلك في مقرها الدائم في مدينة سرت الليبية.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام ليبية، إن مسودة الحوار السياسي المنعقد في تونس دعت لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية، وفي حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال سبعة أشهر يقدم الملتقى الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.

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كما تضمنت المسودة التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز ستين يوما والعمل على تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين.

إلى ذلك سيصدر الملتقى لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتسيير عمل المجلس الرئاسي، بحسب المسودة.

يذكر أن ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة انطلق، الاثنين، تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 ممثلاً عن الأطراف الليبية، في ضاحية قمرت قرب العاصمة التونسية.

وأشرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، على إطلاق الحوار الليبي، كما حضر دبلوماسيون عرب وأجانب.