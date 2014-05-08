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دخول هدنة حمص حيز التنفيذ

حافلات تقل المسلحين اثناء خروجهم من حمص باتفاق الهدنة حافلات تقل المسلحين اثناء خروجهم من حمص باتفاق الهدنة الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014
خروج المسلحين تنفيذاً لاتفاق هدنة هدنة حمص خروج المسلحين تنفيذاً لاتفاق هدنة هدنة حمص الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014
مشهد من حي جب الجندلي بعد تنفيذ اتفاق الهدنة في حمص مشهد من حي جب الجندلي بعد تنفيذ اتفاق الهدنة في حمص الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014
جندي يتبع النظام السوري في حمص جندي يتبع النظام السوري في حمص الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014
جنود من النظام السوري افرجت عنهم المعارضة في بستان القصر في حلب بعد اتفاق هدنة حمص جنود من النظام السوري افرجت عنهم المعارضة في بستان القصر في حلب بعد اتفاق هدنة حمص الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014
منطقة يسيطر عليها النظام في حمص في سوريا منطقة يسيطر عليها النظام في حمص في سوريا الخميس 8 رجب 1435 هـ - 08 مايو 2014

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