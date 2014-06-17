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تصاعد حدة العنف في العراق مع انتشار المسلحين

الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014

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