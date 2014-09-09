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تدريبات عسكرية للناتو في بولندا
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
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الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
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›
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
‹
›
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
‹
›
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
‹
›
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
‹
›
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
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الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 هـ - 09 سبتمبر 2014
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