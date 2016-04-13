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الرئيس التركي يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري

أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري الأربعاء 5 رجب 1437 هـ - 13 أبريل 2016
أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري الأربعاء 5 رجب 1437 هـ - 13 أبريل 2016
أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري الأربعاء 5 رجب 1437 هـ - 13 أبريل 2016
أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري الأربعاء 5 رجب 1437 هـ - 13 أبريل 2016
أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري أردوغان يمنح خادم الحرمين الشريفين أعلى وسام جمهوري الأربعاء 5 رجب 1437 هـ - 13 أبريل 2016

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