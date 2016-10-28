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سيول مبكرة في مصر أغرقت مناطق وقتلت وجرحت كثيرين

الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016
الجمعة 26 محرم 1438 هـ - 28 أكتوبر 2016

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