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سقوط قذائف صاروخية على المتظاهرين بالمنطقة الخضراء في بغداد

بغداد11 بغداد11 الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد بغداد الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017
بغداد1 بغداد1 الأحد 15 جمادي الأول 1438 هـ - 12 فبراير 2017

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