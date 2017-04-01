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بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام

بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017
بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام بفسحة أمل.. هكذا انتظر أطفال العراق غوتيريس في حسن شام السبت 4 رجب 1438 هـ - 01 أبريل 2017

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