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عودة النازحين العراقيين إلى الجانب الشرقي من الموصل

الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017
الخميس 23 رجب 1438 هـ - 20 أبريل 2017

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