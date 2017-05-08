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فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة

فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017
فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار في قوارب متهالكة الاثنين 11 شعبان 1438 هـ - 08 مايو 2017

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