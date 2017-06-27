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أطفال عراقيون يحتفلون بعيد الفطر غرب الموصل

الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017
الثلاثاء 2 شوال 1438 هـ - 27 يونيو 2017

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