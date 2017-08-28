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آثار معركة تلعفر.. بالصور

الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017
الاثنين 5 ذو الحجة 1438 هـ - 28 أغسطس 2017

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