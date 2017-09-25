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إقليم كردستان يصوت على الانفصال رغم المعارضة الإقليمية والدولية

26 26 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
2 2 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
27 27 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
8 8 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
28 28 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
7 7 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
6 6 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
4 4 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
3 3 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
5 5 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
11 11 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
2 2 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
9 9 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
1 1 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
4 4 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
24 24 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
28 28 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
12 12 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
17 17 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017
16 16 الاثنين 4 محرم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017

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