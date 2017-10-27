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فرحة كتالونية بعد موافقة برلمان الإقليم على إعلان الانفصال
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الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
‹
›
1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
‹
›
1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
‹
›
1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
‹
›
1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
‹
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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1
الجمعة 6 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017
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