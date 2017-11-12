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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يحيون ذكرى وفاة عرفات بغزة
الأحد 22 صفر 1439 هـ - 12 نوفمبر 2017
‹
›
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