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ميانمار توافق على عودة لاجئي الروهينغا خلال شهرين

الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
الروهينغا الروهينغا الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017

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