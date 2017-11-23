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ميانمار توافق على عودة لاجئي الروهينغا خلال شهرين
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
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الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
‹
›
الروهينغا
الخميس 4 ربيع الأول 1439 هـ - 23 نوفمبر 2017
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