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فلسطين تغلق "أبوابها" في وجه قرار ترمب
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
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الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
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الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
‹
›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
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›
الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
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الخميس 18 ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017
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