القاهرة الآن | الحلقة الأولى - ثورة لبنان وظافر العابدين نجم عروس بيروت آخر تحديث: الاثنين 28 صفر 1441 هـ - 28 أكتوبر 2019 KSA 18:55 - GMT 15:55 تارخ النشر: الاثنين 28 صفر 1441 هـ - 28 أكتوبر 2019 KSA 11:28 - GMT 08:28 المصدر: الحدث.نت رابط مختصر شارك القاهرة الآن | الحلقة الأولى - ثورة لبنان وظافر العابدين نجم عروس بيروت PDF اطبع حجم الخط القاهرة الآن | الحلقة الأولى مع لميس الحديدي - ثورة لبنان وظافر العابدين نجم عروس بيروت إقرأ أيضاً القاهرة الآن | الحلقة الثانية ولقاء خاص مع "حسام البدري" بعد توليه 04:19 GMT