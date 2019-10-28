القاهرة الآن | الحلقة الثانية ولقاء خاص مع "حسام البدري" بعد توليه آخر تحديث: الثلاثاء 29 صفر 1441 هـ - 29 أكتوبر 2019 KSA 07:19 - GMT 04:19

تارخ النشر: الاثنين 28 صفر 1441 هـ - 28 أكتوبر 2019 KSA 14:30 - GMT 11:30

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