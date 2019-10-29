القاهرة الآن | كيف سيؤثر مقتل البغدادي على داعش في سيناء المصرية؟ آخر تحديث: الثلاثاء 29 صفر 1441 هـ - 29 أكتوبر 2019 KSA 12:00 - GMT 09:00

تارخ النشر: الثلاثاء 29 صفر 1441 هـ - 29 أكتوبر 2019 KSA 06:54 - GMT 03:54

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