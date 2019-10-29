القاهرة الآن | كيف سيؤثر مقتل البغدادي على داعش في سيناء المصرية؟ آخر تحديث: الثلاثاء 29 صفر 1441 هـ - 29 أكتوبر 2019 KSA 12:00 - GMT 09:00 تارخ النشر: الثلاثاء 29 صفر 1441 هـ - 29 أكتوبر 2019 KSA 06:54 - GMT 03:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك القاهرة الآن | كيف سيؤثر مقتل البغدادي على داعش في سيناء المصرية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | الحلقة الثانية ولقاء خاص مع "حسام البدري" بعد توليه 04:19 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها أبطال رياضيين كرمهم الرئيس السيسي 18:38 GMT