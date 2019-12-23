القاهرة الآن | التعديل الوزاري والحصاد الرياضي مع رضا عبد العال ومصطفى يونس آخر تحديث: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 22:20 - GMT 19:20 تارخ النشر: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 22:17 - GMT 19:17 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | التعديل الوزاري والحصاد الرياضي مع رضا عبد العال ومصطفى يونس PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | لميس الحديدي .. تستضيف صناع ممالك النار 19:16 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حوار خاص مع د.محمود محي الدين وفقرة عن التمويل العقاري الجديد 19:30 GMT