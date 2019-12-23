القاهرة الآن | حوار خاص مع د.محمود محي الدين وفقرة عن التمويل العقاري الجديد آخر تحديث: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 22:30 - GMT 19:30 تارخ النشر: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 22:21 - GMT 19:21 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | حوار خاص مع د.محمود محي الدين وفقرة عن التمويل العقاري الجديد PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | التعديل الوزاري والحصاد الرياضي مع رضا عبد العال ومصطفى يونس 19:20 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | مصر ٢٠١٩ بين السياسة ومكافحة الإرهاب وفقرة عن فتاة فرشوط 22:05 GMT