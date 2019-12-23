القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها أبطال رياضيين كرمهم الرئيس السيسي آخر تحديث: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 21:38 - GMT 18:38 تارخ النشر: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 20:58 - GMT 17:58 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها أبطال رياضيين كرمهم الرئيس السيسي PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | كيف سيؤثر مقتل البغدادي على داعش في سيناء المصرية؟ 09:00 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته 18:44 GMT