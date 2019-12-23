القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته آخر تحديث: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 21:44 - GMT 18:44 تارخ النشر: الاثنين 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 23 ديسمبر 2019 KSA 21:39 - GMT 18:39 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | لميس الحديدي تستضيف فيها أبطال رياضيين كرمهم الرئيس السيسي 18:38 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | لميس الحديدي .. تستضيف صناع ممالك النار 19:16 GMT