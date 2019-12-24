القاهرة الآن | مصر ٢٠١٩ بين السياسة ومكافحة الإرهاب وفقرة عن فتاة فرشوط آخر تحديث: الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1441 هـ - 24 ديسمبر 2019 KSA 01:05 - GMT 22:05 تارخ النشر: الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1441 هـ - 24 ديسمبر 2019 KSA 00:56 - GMT 21:56 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | مصر ٢٠١٩ بين السياسة ومكافحة الإرهاب وفقرة عن فتاة فرشوط PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حوار خاص مع د.محمود محي الدين وفقرة عن التمويل العقاري الجديد 19:30 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن |عودة الأبلة فاهيتا بعد طول غياب مع لميس الحديدي 13:09 GMT