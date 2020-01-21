القاهرة الآن | أخر تطورات مؤتمر برلين ولقاء النجمة رانيا يوسف آخر تحديث: الثلاثاء 9 جمادي الثاني 1441 هـ - 04 فبراير 2020 KSA 00:27 - GMT 21:27 تارخ النشر: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 00:38 - GMT 21:38 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | أخر تطورات مؤتمر برلين ولقاء النجمة رانيا يوسف PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | صراعات الطاقة فى المنطقة و أزمة الدفايات سيئة الصنع 16:37 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | ملف سد النهضة مع وزير الخارجية الأسبق وفقرة عن الراحلة ماجدة الصباحي 19:59 GMT