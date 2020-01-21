القاهرة الآن | ملف سد النهضة مع وزير الخارجية الأسبق وفقرة عن الراحلة ماجدة الصباحي آخر تحديث: الاثنين 8 جمادي الثاني 1441 هـ - 03 فبراير 2020 KSA 22:59 - GMT 19:59

تارخ النشر: الثلاثاء 25 جمادي الأول 1441 هـ - 21 يناير 2020 KSA 00:43 - GMT 21:43