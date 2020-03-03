القاهرة الآن | حوار أمين عام الجامعة العربية وأخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا آخر تحديث: الثلاثاء 8 رجب 1441 هـ - 03 مارس 2020 KSA 02:21 - GMT 23:21 تارخ النشر: الثلاثاء 8 رجب 1441 هـ - 03 مارس 2020 KSA 02:18 - GMT 23:18 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | حوار أمين عام الجامعة العربية وأخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا وصحة عادل إمام ولقاء د.حسام بدراوي 00:43 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حوار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وتداعيات آثار كورونا 00:06 GMT