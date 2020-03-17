القاهرة الآن | حوار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وتداعيات آثار كورونا آخر تحديث: الثلاثاء 22 رجب 1441 هـ - 17 مارس 2020 KSA 03:06 - GMT 00:06 تارخ النشر: الثلاثاء 22 رجب 1441 هـ - 17 مارس 2020 KSA 23:32 - GMT 20:32 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | حوار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وتداعيات آثار كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حوار أمين عام الجامعة العربية وأخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا 23:21 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حوار وزير التربية والتعليم وأخر مستجدات كورونا في مصر 00:11 GMT