القاهرة الآن | كواليس زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا وتفاصيل جديدة بإصابات معهد الأورام آخر تحديث: الأحد 11 شعبان 1441 هـ - 05 أبريل 2020 KSA 02:14 - GMT 23:14 تارخ النشر: الأحد 11 شعبان 1441 هـ - 05 أبريل 2020 KSA 02:05 - GMT 23:05 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | كواليس زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا وتفاصيل جديدة بإصابات معهد الأورام PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن|آخر مستجدات كورونا وفنانين بالعزل المنزلي 03:12 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن| آخر مستجدات كورونا وقداس حد السعف ولقاء السوبر ستار راغب علامة 23:35 GMT