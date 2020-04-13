القاهرة الآن| آخر مستجدات كورونا وقداس حد السعف ولقاء السوبر ستار راغب علامة آخر تحديث: الاثنين 19 شعبان 1441 هـ - 13 أبريل 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 تارخ النشر: الاثنين 19 شعبان 1441 هـ - 13 أبريل 2020 KSA 02:30 - GMT 23:30 رابط مختصر شارك القاهرة الآن| آخر مستجدات كورونا وقداس حد السعف ولقاء السوبر ستار راغب علامة PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن | كواليس زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا وتفاصيل جديدة بإصابات معهد الأورام 23:14 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن| آخر مستجدات كورونا وتفاصيل هامة للمشروعات البحثية للطلاب 21:55 GMT