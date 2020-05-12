القاهرة الآن| الجديد في حصيلة كورونا وآخر القرارات وتقييم فني لأبرز دراما رمضان آخر تحديث: الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ - 12 مايو 2020 KSA 01:52 - GMT 22:52 تارخ النشر: الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ - 12 مايو 2020 KSA 00:32 - GMT 21:32 رابط مختصر شارك القاهرة الآن| الجديد في حصيلة كورونا وآخر القرارات وتقييم فني لأبرز دراما رمضان PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن| آخر مستجدات مواجهة كورونا في مصر وتصريحات حصرية لنجوم دراما رمضان 23:00 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن| تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وتطورات جديدة لمواجهة كورونا 03:54 GMT