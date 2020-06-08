القاهرة الآن| تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وتطورات جديدة لمواجهة كورونا آخر تحديث: الاثنين 16 شوال 1441 هـ - 08 يونيو 2020 KSA 06:54 - GMT 03:54 تارخ النشر: الاثنين 16 شوال 1441 هـ - 08 يونيو 2020 KSA 06:50 - GMT 03:50 رابط مختصر شارك القاهرة الآن| تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وتطورات جديدة لمواجهة كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن| الجديد في حصيلة كورونا وآخر القرارات وتقييم فني لأبرز دراما رمضان 22:52 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن| يكشف تطورات بملف سد النهضة ولقاء مع وزير قطاع الأعمال 04:01 GMT