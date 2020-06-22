القاهرة الآن يتابع امتحانات الثانوية العامة وتجارب لمتبرعين ببلازما الدم آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 02:55 - GMT 23:55 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 02:54 - GMT 23:54 رابط مختصر شارك القاهرة الآن يتابع امتحانات الثانوية العامة وتجارب لمتبرعين ببلازما الدم PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن| يكشف تطورات بملف سد النهضة ولقاء مع وزير قطاع الأعمال 04:01 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن| لقاء د.بيتر هوربي كبير الباحثين في تجارب علاج الكوفيد 19 بجامعة أكسفورد 00:18 GMT