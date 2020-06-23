عاجل

البث المباشر
الحدث برامج الحدث القاهرة الآن

القاهرة الآن| لقاء د.بيتر هوربي كبير الباحثين في تجارب علاج الكوفيد 19 بجامعة أكسفورد
رابط مختصر
إقرأ أيضاً القاهرة الآن يتابع امتحانات الثانوية العامة وتجارب لمتبرعين ببلازما الدم القاهرة الآن يتابع امتحانات الثانوية العامة وتجارب لمتبرعين ببلازما الدم 23:55 GMT
إقرأ أيضاً القاهرة الآن | بحث مستجدات سد النهضة ومشاهد في أول أيام فتح دور العبادة القاهرة الآن | بحث مستجدات سد النهضة ومشاهد في أول أيام فتح دور العبادة 02:23 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر