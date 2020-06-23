القاهرة الآن| لقاء د.بيتر هوربي كبير الباحثين في تجارب علاج الكوفيد 19 بجامعة أكسفورد آخر تحديث: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 03:16 - GMT 00:16 رابط مختصر شارك القاهرة الآن| لقاء د.بيتر هوربي كبير الباحثين في تجارب علاج الكوفيد 19 بجامعة أكسفورد PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن يتابع امتحانات الثانوية العامة وتجارب لمتبرعين ببلازما الدم 23:55 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | بحث مستجدات سد النهضة ومشاهد في أول أيام فتح دور العبادة 02:23 GMT