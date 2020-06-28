القاهرة الآن | بحث مستجدات سد النهضة ومشاهد في أول أيام فتح دور العبادة آخر تحديث: الأحد 7 ذو القعدة 1441 هـ - 28 يونيو 2020 KSA 05:23 - GMT 02:23 تارخ النشر: الأحد 7 ذو القعدة 1441 هـ - 28 يونيو 2020 KSA 05:10 - GMT 02:10 رابط مختصر شارك القاهرة الآن | بحث مستجدات سد النهضة ومشاهد في أول أيام فتح دور العبادة PDF اطبع إقرأ أيضاً القاهرة الآن| لقاء د.بيتر هوربي كبير الباحثين في تجارب علاج الكوفيد 19 بجامعة أكسفورد 00:18 GMT إقرأ أيضاً القاهرة الآن | حلقة خاصة عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي 00:10 GMT