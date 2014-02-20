تحالف جديد لقوى ثورية بمصر تحت مظلة "الصوفية"

قالت الدكتورة يمنى الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو نقابة الأشراف - إن التحالف الجديد الذي يضم عدداً من شباب الثورة تحت مظلة نقابة الأشراف ومشايخ الطرق الصوفية ليس لأهداف سياسية، ولكن هدفه التوجه نحو الأعمال الخيرية والخدمية التي تمسّ حياة للمواطن، ومحاولة ترجمة مطالب الثورة الشعبية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية لواقع ملموس وتنموي وفاعل داخل مصر.

وأضافت الحماقي خلال حوارها في برنامج الحدث المصري، والذي أذيع عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء، أنه لابد من حدوث ثورة اقتصادية في مصر لإنعاش الاقتصاد.

وأوضحت أن اجتماع التحالف اليوم جاء لبحث مشاكل الشباب وكيفية رفع أداء الشباب لخدمة الوطن، ومناقشة المشروعات الصغيرة التي تعمل على إنعاش الاقتصاد وإتاحة الفرصة للشباب لبناء اقتصاد مصري قوي.