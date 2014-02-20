كبير مفتشي آثار الهرم: الإهمال سبب سرقة "خرطوش خوفو"

قال الدكتور عفيفي غنيم، كبير مفتشى آثار الأهرام ومدير مشروع مركب خوفو الثاني، إن قرار حبس خمسة من الأثريين بمنطقة الهرم في قضية سرقة عينات من خرطوش خوفو "ظالم"، خاصة أنهم لا ذنب لهم ومشهود لهم بالنزاهة، مشيراً إلى أن هناك تقصيراً حدث من مفتشي الآثار في هذه القضية، وليس جريمة واختراق أمن قومي كما يقال.

وأضاف غنيم، خلال حواره في برنامج الحدث المصري، والذي أذيع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن الحقيقة هي أن الألمان الثلاثة دخلوا إلى الهرم بطريقة شرعية قانونية، طبقاً للوائح وزارة الآثار، حيث حصلوا على تصريح زيارة خاصة للهرم الأكبر من الداخل في غير مواعيد العمل الرسمية موقع عليه من السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وهي نوع من الزيارات يتم السماح بها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن المحبوسين حالياً لم يكن لهم أي دور في تسهيل دخول هؤلاء الألمان للهرم الأكبر من الداخل.

وأشار إلى أن الشركة المنظمة للزيارة دفعت كل الرسوم المقررة للزيارة طبقاً للوائح وزارة الآثار، وبالتالي لا توجد شبهة إهدار مال عام.

وذكر غنيم أن المجلس الأعلى للآثار شكل لجنة من الأثريين لمعاينة خرطوش الملك خوفو بعد تلك الواقعة ولم تكن مؤهلة لذلك، نظراً لأن معظم أعضائها لم يدخلوا إلى الحجرات الخمس من قبل ولم يروا الخرطوش من قبل حتى يتمكنوا من مقارنة حالة الخرطوش بعد الواقعة بحالته قبل الواقعة، مشيراً إلى أن اللجنة لم تضم في أعضائها أخصائي ترميم أو أحد المتخصصين من مركز البحوث والصيانة بوزارة الآثار، علما أن هذا هو صميم عملهم وليس الأثريين، كما أن الأصول العلمية تقتضي بأن تضم اللجنة أحد الجيولوجيين لتحديد تاريخ أخذ العينة إن كانت هناك عينة قد أخذت أصلاً.

ومن جانبه قال الدكتور هاني حنا، مدير عام بوزارة الآثار وخبير دولي في التراث الثقافي وترميم الآثار إنه تعجب مما أثير حول قضية خرطوش خوفو، مشيراً إلى أنه لابد من تشكيل لجنة فنية لتحديد ما إذا تم سرقة "الخرطوش" من عدمه، خاصة أن المجلس الأعلى للآثار شكل لجنة من الأثريين معظم أعضائها لم يدخلوا إلى الحجرات الخمس من قبل، ولم تضم في أعضائها أخصائي ترميم أو أحد المتخصصين من مركز البحوث والصيانة بوزارة الآثار .

وأضاف حنا أن العينات التي قيل إنها سرقت في قضية "الخرطوش" موجودة بنفس حالتها من سنوات، موضحاً أنه لا يحق لأحد استخدام الآثار كمادة فيلمية دون دفع رسوم مالية، لافتاً إلى أن هناك "بيزنس" بالمليارات من وراء تصوير الآثار لإنتاج الأفلام الوثائقية.