خبراء المياه العرب يبحثون المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي آخر تحديث: الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014 KSA 06:27 - GMT 03:27

تارخ النشر: الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00

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