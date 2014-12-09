خبراء المياه العرب يبحثون المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي آخر تحديث: الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014 KSA 06:27 - GMT 03:27 تارخ النشر: الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خبراء المياه العرب يبحثون المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي PDF اطبع إقرأ أيضاً الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي للمرة الثانية 03:35 GMT إقرأ أيضاً الحدث المصري: الثلاثاء 09-12-2014 23:39 GMT