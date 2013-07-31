وجهات نظر: خروج أم بقاء الرئيس صالح في اليمن.. المطالبون والرافضون آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 20:15 - GMT 17:15 تارخ النشر: الأربعاء 23 رمضان 1434 هـ - 31 يوليو 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: خروج أم بقاء الرئيس صالح في اليمن.. المطالبون والرافضون PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: تمديد الفترة الانتقالية في اليمن.. ضرورة أم ترف سياسي 17:14 GMT إقرأ أيضاً هل حكومة الأغلبية هي الأفضل للعراق؟ 09:02 GMT