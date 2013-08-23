وجهات نظر: الأزمة السياسية في تونس وآفاق الحل آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 20:03 - GMT 17:03 تارخ النشر: الجمعة 16 شوال 1434 هـ - 23 أغسطس 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الأزمة السياسية في تونس وآفاق الحل PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الولايات المتحدة والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 17:01 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الوضع الأمني وردود فعل الشارع العراقي 17:09 GMT