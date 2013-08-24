وجهات نظر: الولايات المتحدة والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 20:01 - GMT 17:01 تارخ النشر: السبت 17 شوال 1434 هـ - 24 أغسطس 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الولايات المتحدة والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الجزائريون والأحداث الجارية على الحدود التونسية 17:00 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الأزمة السياسية في تونس وآفاق الحل 17:03 GMT