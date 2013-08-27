وجهات نظر: هجرة الكفاءات السودانية إلى الخارج آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 19:50 - GMT 16:50 تارخ النشر: الثلاثاء 20 شوال 1434 هـ - 27 أغسطس 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: هجرة الكفاءات السودانية إلى الخارج PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الأحزاب السياسية في تونس ومحاربة الإرهاب 16:49 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الفلسطينيون واستئناف المفاوضات مع إسرائيل 16:51 GMT